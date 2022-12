Tesla livre son premier poids-lourd électrique, Renault a un nouveau directeur industriel… Les cinq images de la semaine

Un robot inspiré de légendes bretonnes pour la «logistique sociale»

Développé par Enchanted Tools, le robot Miroki ne se contente pas de déplacer des objets. Avec ce robot, la start-up parisienne assume de ne pas se cantonner au fonctionnel, mais d’également inclure une part de "création artistique", car le robot s’inscrit dans un large folklore inspiré de légendes bretonnes. Miroki se déplace grâce à une boule dirigée grâce à trois roues holonomes peut porter jusqu’à trois kilos et dispose de huit heures d’autonomie. L’application prévue du robot est la «logistique sociale», qui comprend le déplacement de petits objets dans des hôpitaux, par exemple.

Un nouveau directeur industriel pour Renault

Thierry Charvet a été nommé directeur industriel et qualité du groupe automobile français et prendra ses fonctions le 15 janvier 2023. Il intégrera également le conseil d’administration de l’entreprise et sera rattaché à Luca de Meo, le PDG. Polytechnicien de formation, Thierry Charvet a passé toute sa carrière à Renault, participant notamment au lancement de la nouvelle Clio en 2005 et dirigeant le projet Mégane pendant deux ans.

Essai réussi d’un moteur d’avion à hydrogène par EasyJet et Rolls-Royce

Rolls-Royce et EasyJet ont annoncé, lundi 28 novembre, avoir mené avec succès un essai au sol d’un moteur d’avion à hydrogène au centre d’essai de la Royal Air Force de Boscombe Down, au Royaume-Uni. L’équipement employé pour les essais est un moteur de jet régional Rolls-Royce modifié pour l’adapter au comportement plus difficile à maîtriser de l’hydrogène. Le partenariat, lancé en juillet 2022, prévoit une série d’autres essais sur banc au sol sur un moteur à réaction Rolls-Royce, le Pearl 15. De son côté, Airbus a montré cette semaine le prototype d'un moteur à pile à combustible.

Alstom a fait circuler une locomotive autonome

Dans un communiqué publié le 29 novembre, Alstom a annoncé avoir fait rouler une locomotive de manœuvre entièrement automatisée près de Breda, aux Pays-Bas. Dans cette opération, «le démarrage, la conduite et l’arrêt sont entièrement automatisés, et que la gestion d'obstacles ou d'événements imprévus se fait sans l'intervention directe du personnel du train pendant les activités de manœuvre». Pour accomplir cet exploit, l’entreprise a utilisé un système intelligent de détection de reconnaissance des obstacles, qui s’est révélé efficace à 500 mètres.

Des camions électriques Tesla pour Pepsi

Dévoilé en 2017, le camion électrique Semi de Tesla peut parcourir jusqu’à 800 kilomètres sans s’arrêter, une autonomie supérieure à celle de ses concurrents. Elon Musk assure que seules 30 minutes seront nécessaires pour faire le plein à 70%, grâce à un réseau d’aires de recharge surpuissantes. Selon les calculs de National Grid Plc, le gestionnaire du réseau de transport britannique, celles-ci pourraient ainsi chacune consommer l'équivalent d'une petite ville américaine d'ici à 2035... Les premiers exemplaires du camion ont été livrés au géant de l'agroalimentaire Pepsico le 1er décembre.