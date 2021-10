Tesla livre 241.300 voitures au 3e trimestre, davantage que prévu

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Brendan McDermid Tesla a annoncé samedi avoir livré 241.300 voitures électriques au troisième trimestre, davantage que les analystes financiers le prévoyaient après que le directeur général Elon Musk a demandé à ses salariés de "donner le maximum" pour atteindre les objectifs. /Photo d'archives/REUTERS/Brendan McDermid

Les analystes de Wall Street s'attendaient à ce que le spécialise californien de la voiture à batterie livre 229.442 modèles sur la période, selon des données Refinitiv.

Tesla a précisé avoir livré 232.025 exemplaires de son Model 3 et de son SUV Model Y, les deux silhouettes compactes de la gamme, et 9.275 Model S et X, sa berline et son SUV plus haut de gamme.

Tesla a mieux encaissé la pénurie de puces que ses concurrents et ses livraisons globales ont bondi de 20% de juillet à septembre, par rapport à son précédent record du deuxième trimestre.

C'est son sixième trimestre consécutif de croissance.

Selon les analystes, la hausse des exportations vers l'Europe et l'introduction du modèle Y meilleur marché ont contribué à soutenir la production de Tesla en Chine.

La production totale du groupe au troisième trimestre a augmenté de plus de 15% à 237.823 véhicules par rapport au trimestre précédent.

