Tesla lance un nouveau Model 3 en Chine et dans d'autres marchés

SHANGHAI (Reuters) - Tesla a dévoilé vendredi une version revisitée de son Model 3, qui dispose d'une autonomie plus longue, à destination de la Chine et dans d'autres marchés dont l'Europe et le Moyen-Orient, mettant la pression sur des rivaux devant annoncer de nouveaux modèles dans les prochains jours.