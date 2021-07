Tesla génère un milliard de dollars de bénéfices en un trimestre, un record

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ALY SONG Le constructeur de véhicules électriques Tesla a décuplé son bénéfice en un an. /Photo d'archives/REUTERS/Aly Song

Encore une nouvelle étape de franchie pour Tesla. Le constructeur automobile a annoncé lundi 26 juillet avoir enregistré entre avril et juin un chiffre d'affaires de 11,96 milliards de dollars et un bénéfice net de 1,14 milliard de dollars. Ces derniers ont ainsi été respectivement multipliés par deux et par dix par rapport au deuxième trimestre 2020.

Ces résultats, supérieurs à ceux qu'attendait Wall Street, s'expliquent notamment par les 201 250 véhicules qu'a vendus l'entreprise d'Elon Musk au cours des trois derniers mois, un niveau record. Les ventes des modèles d'entrée de gamme de la marque, comme les berlines Model 3 et les SUV Model Y, ont continué à afficher une forte croissance, malgré la pénurie de puces engendrée par l'épidémie de Covid-19.

Des prévisions optimistes

« Avec une demande mondiale de véhicules à des niveaux jamais atteints, l'offre de composants aura une grande influence sur le taux de croissance de nos livraisons pour le reste de cette année », a cependant reconnu Tesla. Autre ombre au tableau : la baisse de ses revenus liés aux crédits carbone, de 518 millions de dollars l'an dernier à 354 millions ce trimestre. Ceux-ci sont vendus à d'autres constructeurs dont les voitures sont plus polluantes afin qu'ils puissent respecter la réglementation, mais l'ensemble du marché effectuant peu à peu sa transition vers l'électrique, ce type de système est de moins en moins nécessaire.

Tesla a également confirmé son objectif de faire progresser ses livraisons de 50 % en moyenne chaque année pour les prochaines à venir, et prévoit toujours de fabriquer ses premiers véhicules Model Y à Berlin et Austin (Texas) au cours de l'année 2021. En raison de ces annonces, le titre du groupe a augmenté de 1,5 % dans les transactions suivant la clôture de la Bourse de New York. Il a perdu environ 25 % de sa valeur depuis le pic atteint en janvier, après avoir gagné plus de 700 % en 2020.

Avec Reuters (Akanksha Rana à Bangalore et Hyunjoo Jin à Berkeley ; version française Tangi Salaün)