Tesla a livré plus d'un million de voitures en un an, un record

Quand tous les constructeurs automobiles font la grimace, Tesla continue d'enchaîner les records. Le groupe américain a indiqué samedi 2 avril avoir livré 310 048 voitures pendant les trois premiers mois de l'année, ce qui représente une hausse de 68% sur un an et de 0,4% par rapport au dernier trimestre de 2021. Les analystes s'attendaient en moyenne à 308 836 livraisons, selon les données de Refinitiv. Pour la première fois depuis sa création en 2003, il franchit ainsi le cap symbolique du million de véhicules (1,06 pour être précis) livrés sur un an.

« Ça a été un trimestre exceptionnellement difficile en raison des ruptures de chaînes d'approvisionnement et de la politique de zéro Covid en Chine », a réagi le directeur général de Tesla Elon Musk sur Twitter, après ce septième trimestre consécutif de livraisons record. Une politique qui a eu un impact direct sur sa production, car l'entreprise a été contrainte de fermer plusieurs jours son usine de Shanghai afin de respecter les mesures prises par les autorités chinoises pour contrôler la pandémie. Le constructeur a ainsi produit 305 407 véhicules entre janvier et mars, un peu moins que les 305 840 du trimestre précédent.

Un Autopilot controversé

Parallèlement, Tesla annonçait le 22 mars la livraison des premiers véhicules Model Y produits au sein de sa gigafactory allemande de Berlin (Allemagne). A terme, cette usine gigantesque devrait produire 500 000 voitures chaque année, ce qui devrait l'aider à atteindre l'objectif dévoilé en janvier 2021 : faire croître ses livraisons de 50 % en moyenne par an pendant plusieurs années. Depuis le 15 mars, la valorisation boursière de l'entreprise a ainsi augmenté de plus de 40%, pour atteindre 1 120 milliards de dollars (1 010 milliards d'euro) le 4 avril.

Le groupe devra néanmoins surmonter de nombreux obstacles, à l'image des controverses autour de son système d'aide à la conduite baptisé Autopilot, accusé d'avoir engendré plusieurs accidents. Pas plus tard que le 18 mars dernier, un chauffeur au volant d'un taxi électrique Tesla qui avait provoqué une collision mortelle en décembre à Paris a porté plainte contre le constructeur pour « mise en danger de la vie d'autrui ».

Avec Reuters (Hyunjoo Jin à San Francisco et Akash Sriram à Bangalore, version française Tangi Salaün)