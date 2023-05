"La Gazette des communes" et "L'Usine Nouvelle" organisent un nouvel événement autour de la réindustrialisation en régions : Territoires & Industrie. Zoom sur la deuxième étape de ce tour de France, dans le département de l'Isère, à Villard-Bonnot, non loin de Grenoble, le 25 mai 2023. Six prix doivent être décernés à des pépites du territoire.