[Territoires et Industrie] Les efforts pour décarboner Dunkerque commencent à porter leurs fruits

Dunkerque figure aujourd'hui parmi les territoires les plus emblématiques de la transition industrielle et énergétique. «C'est un bassin industriel et portuaire historique qui a connu un déclin, mais qui est en train de renaître de ses cendres par la volonté de ses industriels et des pouvoirs publics», résume Rafael Ponce, directeur général adjoint de la Communauté urbaine de Dunkerque (CUD), chargé du développement économique. L’homme est aussi directeur général de l'agence de développement économique Dunkerque promotion et d'Euraénergie, un groupement d’intérêt public (GIP) dédié à la transition énergétique et industrielle.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]