Terreal va mettre en sommeil une ligne de production pour faire face à la crise énergétique

Chaque année, 200 000 tonnes de tuiles destinées essentiellement aux négoces de la façade Atlantique sortent de l’usine Terreal de Roumazières (Charente). Depuis la période Covid, ce site, le plus important du groupe, a vu ses factures de gaz et d’électricité multipliées par dix. Face à cette situation, la direction a pris la décision de mettre en sommeil, fin novembre, début décembre, l'une des quatre lignes de production, celle qui fabrique des tuiles pour le nord de la France et le marché belge, soit 10 % des volumes de l’usine.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]