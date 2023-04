Terminaux de pesage, détecteurs infrarouges... La sélection mensuelle de composants de mesure

Chariot de mesure de caténaire

Destiné aux réseaux ferroviaires, le chariot de mesure CM4 inspecte, analyse et géolocalise l’usure des fils de contact et en mesure l’évolution. Il se compose d’un châssis surmonté d’un bras qui approche la tête de mesure des fils de contact. Une ligne laser est émise sur le fil et un capteur optique en reconstitue le profil, avec une résolution de 0,044 et 0,006 mm. Piloté par télécommande, le chariot avance automatiquement. Facile et rapide à monter, il se transporte dans un simple VUL. Le fabricant propose aussi des prestations de terrain sur les réseaux urbains.

Fabricant : O2Game

