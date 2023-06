Tereos va maintenir une quarantaine d’emplois à Escaudœuvres et reclasser le reste du personnel dans la région

Victoire en demi-teinte pour les syndicats de la sucrerie Tereos d'Escaudœuvres (Nord). S’ils n’ont pas réussi à obtenir l’annulation de la fermeture du site annoncée début mars, ils se sont accordés le 8 juin avec la direction du groupe pour le maintien dans l’usine d’une quarantaine de salariés et le reclassement du reste du personnel (83 employés) dans les sites Tereos de Boiry-Sainte-Rictrude (Pas-de-Calais), Origny-Sainte-Benoite (Aisne), Attin (Pas-de-Calais) et Lillers (Pas-de-Calais), selon La Voix du Nord et France 3 Hauts-de-France.

