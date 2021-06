Tereos, le numéro 1 français du sucre, chercherait à sortir de Chine et Roumanie

15 jours gratuits et sans engagement

Le producteur français de sucre Tereos cherche à céder ses activités en Chine et en Roumanie dans le cadre de la stratégie de la nouvelle direction visant à alléger la dette du groupe et augmenter sa rentabilité, d'après des sources proches des dossiers. Avant même d'en prendre la tête en décembre 2020, les nouveaux dirigeants du groupe sucrier avaient exprimé de vives inquiétudes quant aux pertes générées par certaines activités internationales qu’ils estimaient non stratégiques.