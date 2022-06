Tereos affiche de solides bénéfices annuels mais avertit sur sa dette

Tereos a fait état d'un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) au titre de l'exercice clos le 31 mars en hausse de 46%, à taux de change constant, à 682 millions d'euros, atteignant l'objectif de 600-700 millions d'euros d'Ebitda six mois plus tôt que prévu.

Le groupe coopératif a toutefois été secoué par des changements répétés de direction au cours des deux dernières années, notamment l'éviction de deux directeurs généraux, et un niveau d'endettement élevé qui a été au centre de la stratégie de la nouvelle direction.

La vente de certains actifs, dont ses unités en Chine, au Mozambique et le retrait de ses activités de malt, lui a permis d'afficher un bénéfice net de 172 millions d'euros, contre une perte de 133 millions en 2020/21 et de ramener sa dette à 2,39 milliards, contre 2,53 milliards un an plus tôt.

S'il a maintenu son objectif d'une dette inférieure à 2 milliards d'euros en 2024, le groupe a prévenu que son niveau pourrait augmenter au cours de l'exercice 2022/23 en raison de la forte hausse des coûts des matières premières et de l'énergie.

