Teréga inaugure le renouvellement de ses canalisations de gaz entre la Haute-Garonne et l'Ariège

L'opérateur gazier Teréga inaugure le lundi 29 novembre la mise en service de nouvelles conduites de gaz, à cheval sur les territoires des deux départements de la Haute-Garonne et l'Ariège. Le projet, baptisé RPC (Renouvellement Capens-Pamiers), visait l'implantation plus de 50 kilomètres pour relier les communes de Capens (Haute-Garonne) et Pamiers (Ariège), avec sur son parcours, la traversée de deux cours d’eau majeurs, la Garonne et l’Ariège.