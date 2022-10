Teradyne fusionne ses filiales dans la robotique mobile

MiR et AutoGuide Mobile Robots, respectivement spécialisés dans les robots mobiles autonomes (AMR) et les tracteurs et chariots élévateurs à fourche, fusionnent. Ainsi en a décidé leur maison mère, le groupe américain Teradyne. Il s’agit en fait d’une fusion-absorption puisque les deux entreprises opéreront désormais sous le nom de Mobile Industrial Robots (MiR). Walter Vahey, vice-président exécutif du développement chez Teradyne, dirigera la nouvelle entité. La société sera basée à Odense, au Danemark, au siège de MiR. L’opération est censée dégager des synergies d’ordre technologique et commercial. MiR et AutoGuide Mobile Robots collaboraient déjà au développement d’une méthode permettant à leurs matériels respectifs de fonctionner avec le même logiciel de gestion de flotte.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]