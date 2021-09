TER, TGV... Le monopole perdu de la SNCF

Transports et logistique

La SNCF et ses concurrents peuvent se mettre au travail sur les lignes intercités entre Bordeaux, Nantes et Lyon

"Avec l’ouverture à la concurrence, SNCF Réseau a plus de latitude pour se développer", analyse Cyril Faure, consultant chez Bartle

Pour la première fois, la SNCF pourrait perdre un marché d'attribution d'une ligne de TER en France. La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur envisage de transférer la ligne Marseille-Nice à Transdev. Une première qui pourrait être suivie d'autres réattributions. L'Etat et les régions peuvent lancer des appels d'offres pour les TER (trains express régionaux) et TET (trains d'équilibres du territoire) depuis décembre 2019. Le marché du TGV est également ouvert en "open access" depuis décembre 2020. De grands acteurs français (RATP Dev, Transdev) et européens (comme Trenitalia) affûtent leurs offres, tout comme des start-up qui veulent dynamiser le secteur. Notre dossier pour comprendre les enjeux de ce big bang du rail.