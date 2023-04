TEP inaugure son nouveau site industriel dans le prototypage

La société TEP (Tôlerie Emboutissage Prototype), dirigée par Claudine et Eric Corbel, inaugurera son nouveau site industriel le vendredi 14 avril, de 10h à 16h, au 9, chemin de Vernon (Vigny). Un investissement qui marque une étape majeure dans le développe­ment des activités de la société, spécialisée dans le prototypage et les pré-séries de pièces industrielles (acier, inox, aluminium et autres métaux), un secteur de niche.