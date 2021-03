Tensions sur les matières critiques

En augmentant le parc de véhicules électriques et les énergies renouvelables, l’Europe veut alléger sa facture énergétique. Mais elle ne fait que remplacer une dépendance par une autre, aux métaux cette fois. « La transition écologique ajoute des contraintes d’approvisionnement et géopolitiques », pointe Emmanuel Hache, économiste à l’IFP Énergies nouvelles. Sans compter la pression sur les ressources en eau et l’environnement engendrée par les mines.