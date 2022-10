Tensions sur l’énergie : comment les industriels s’adaptent

Comment répondre au choc de court terme, tout en s’engageant dans une stratégie de décarbonation durable ? Cette question fera l’objet d’une conférence plénière le 30 novembre sous le titre « L’urgence de sortir des industries fossiles et nouvelles opportunités de décarboner l’industrie ».

On en parle avec

Gabriel de Malleray, Directeur Stratégie & Développement Durable de Schneider Electric France

Laurent Grain, Directeur Général de Parc Expo de Mulhouse et organisateur de Be 4.0.

Le salon Be 4.0 Industries du futur, ce sont 4 conférences plénières, 85 ateliers exposants et pitchs de start-up, 9 parcours thématiques, 270 exposants et plus de 400 RDV BtoB pour préparer l’avenir de l’industrie.

