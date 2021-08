Tencent: Le bénéfice grimpe de 29% au deuxième trimestre et bat les estimations

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ALY SONG Le géant chinois des jeux vidéos et des réseaux sociaux Tencent a fait état mercredi d'une hausse de 29% de son bénéfice au deuxième trimestre, tiré par le dynamisme des ventes de jeux en ligne et la croissance des recettes publicitaires. /Photo d'archives/REUTERS/Aly Song/

Le bénéfice net pour son exercice d'avril à juin s'est élevé à 42,6 milliards de yuans (5,61 milliards d'euros), un résultat meilleur que celui anticipé par les analystes qui tablaient sur 34,4 milliards de yuans, selon les données Refinitiv.

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 20% pour atteindre 138,3 milliards de yuans, conformément aux attentes, et les ventes de jeux mobiles de 13%.

Ces résultats interviennent alors que les autorités chinoises ont entrepris de réglementer plus étroitement les entreprises internet du pays, en empêchant la concurrence déloyale et en encadrant davantage l'usage des données des utilisateurs, des mesures qui ont attisé les craintes des investisseurs sur le secteur.

Le régulateur du marché chinois a notamment interdit à Tencent de conclure des accords exclusifs sur les droits d'auteur dans le domaine de la musique le mois dernier, et bloqué son projet de fusion de 5,3 milliards de dollars entre DouYu International et Huya.

Tencent a aussi subi un coup dur en Bourse au début du mois lorsqu'un média d'État a qualifié les jeux en ligne d'"opium spirituel" et exprimé des inquiétudes quant à leur impact sur les jeunes joueurs, faisant craindre un renforcement de la réglementation dans cette industrie.

Tencent a depuis annoncé de nouvelles mesures visant à réduire le temps et l'argent que les enfants consacrent aux jeux, notamment pour son jeu le plus populaire, "Honor of Kings".

Les joueurs de moins de 16 ans n'ont représenté que 2,6% de ses recettes brutes de jeux en Chine au cours du deuxième trimestre.

(Reportage Brenda Goh; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)