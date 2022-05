Tellier brise-soleil se développe grâce à une nouvelle usine à Chemillé-en-Anjou

Tellier brise-soleil a investi 7 millions d’euros dans sa nouvelle usine de Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire), à 500 mètres de la précédente. Le nouveau site de 5 600 m² (5 000 m² d’usine et 600 m² de bureaux) sur 2,1 hectares, achevé en début d’année, fait plus que doubler la surface des installations précédentes et donne à l’entreprise des capacités additionnelles tout en modernisant l’ensemble de ses process. Fondée en 2004, la PME fabrique des brise-soleils composés de lames d’aluminium destinés à être posées sur les façades des bâtiments.

