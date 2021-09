Téléviseurs LCD, smartphones : Samsung numéro 1 des ventes... mais pas de la fiabilité, selon Fnac-Darty

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Samsung Téléviseurs de Samsung, numéro un du marché

Samsung se targue d’être le numéro un des téléviseurs LCD et des smartphones. C’est vrai tant au niveau mondial qu’aux niveaux européen et français. Mais qu’en-t-il de la fiabilité de ses produits ? Le moins qu’on puisse dire c’est qu'il a des progrès à faire dans ce domaine. C’est ce que suggère le baromètre SAV 2021 de Fnac Darty publié le 14 septembre 2021.

Dans les téléviseurs LCD à rétroéclairage LED, Samsung fait moins bien que cinq autres marques. Surprise : c’est JVC qui gagne la palme de la fiabilité avec une note de 126 sur 200, sachant que le score de 100 correspond au taux de retour de matériels pour réparation ou échange chez Darty en 2020 et 2021 pendant leur période garantie. La marque japonaise, qui a connu ses heures de gloire à l’épode du magnétoscope, n’est plus présente directement dans la télévision. Elle est opérée sous licence en France par Darty.

Sony et Brandt au coude à coude

Les marques Sony et Brandt se disputent la deuxième place avec la note de 125. Vient ensuite Xiaomi avec une note de 120. Plus connue par ses smartphones, la marque chinoise est un nouveau venu dans la télévision. Elle s’impose comme la cinquième marque mondiale par les ventes en volume en 2020 selon le cabinet Omdia, derrière Samsung, LG, TCL et Hisense, mais devant Sony. Elle est suivie en fiabilité par LG avec un score de 115.

Bien qu’il ne pointe qu’à la sixième place, Samsung reste au-dessus de la moyenne avec une note de 114. Il peut se consoler de faire mieux que la marque chinoise TCL (note de 72) ou la marque japonaise Sharp (note de 78), considérée pourtant comme l’inventrice de la télévision LCD.

Classement de marques de téléviseurs LCD avec leurs notes de fiabilité

1.JVC : 126

2.Sony : 125

3.Brandt : 125

4.Xiaomi : 120

5.LG : 115

6.Samsung : 114

7.Sharp : 78

8.TCL : 72

Source: baromètre SAV 2021 de Fnac Darty

La bonne surprise du français Wiko

La grande marque coréenne est encore moins bien placée dans les smartphones. Trois marques chinoises s’accaparent ici le podium de la fiabilité : Honor avec une note de 141, Huawei avec une note de 134 et Oppo avec une note de 127. Apple, la marque la plus forte sur ce marché, arrive quatrième avec une note de 126. Ce qui est étonnant c’est que Wiko, une marque française du fabricant chinois Tinno, fait mieux que Samsung, avec une note de 116. C’est aussi le cas de la marque hexagonale Logicom (note de 105). Entre les deux, se situe Xiaomi avec une note de 106. Samsung décroche juste la note de base de 100. Il fait malgré tout mieux que Nokia (note de 82).

Classement des marques de smartphones avec leurs notes de fiabilité

1.Honor : 141

2.Huawei : 134

3.Oppo : 127

4.Apple : 126

5.Wiko : 116

6.Xiaomi : 106

7.Logicom : 105

8.Samsung : 100

9.Nokia : 82

Source: baromètre SAV 2021 de Fnac Darty

Ces résultats sont à prendre avec la plus grande prudence. Ils se limitent aux matériels vendus par les enseignes Fnac et Darty et ne reflètent pas la totalité des produits écoulés en France. Il n’en reste pas moins qu’ils fournissent des indicateurs utiles aux consommateurs.