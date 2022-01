Télétravail, passe sanitaire, levée des restrictions... Les annonces de Jean Castex ce 20 janvier

© Gouvernement Jean Castex estime que la situation sanitaire en France est en voie d'amélioration.

Donner des perspectives aux Français. Jean Castex s'est efforcé ce jeudi 20 janvier 2022 lors d'une conférence de presse de tracer un calendrier de sortie des restrictions sanitaires. Un exercice d'équilibriste alors qu'un record de cas quotidien a été battu pour le troisième jour consécutif (au delà des 500 000 personnes testées positives), et tandis qu'un sous-variant issu d'Omicron est apparu au Danemark et au Royaume-Uni. «La situation commence à évoluer plus favorablement», veut pourtant croire le Premier ministre. «La vague liée au variant Delta, plus dangereux, est partout en net reflux. Le nombre de patients en réanimation diminue. La vague provoquée par le variant Omicron commence à marquer le pas dans les régions où il a frappé en premier, comme l’Ile-de-France», assure-t-il.

Télétravail simplement recommandé dès le 2 février

En conséquence, Jean Castex envisage un allègement des mesures sanitaires de restriction dès le mois de février. «Nous le ferons de manière progressive et cohérente», annonce-t-il. Cela sera notamment rendu possible par l'entrée en vigueur du passe vaccinal pour les plus de 16 ans le lundi 24 janvier, sous réserve d'un avis positif du conseil constitutionnel. Il sera élargi aux Français recevant une première dose d'ici au 15 février, à condition qu'ils reçoivent leur deuxième dose un mois plus tard. Les premières doses du vaccin Novavax devraient être disponibles pour cette première injection pour ceux qui le souhaitent.

Le 2 février, les jauges seront supprimées dans les lieux sportifs et culturels (le port du masque y restera la règle). Le télétravail trois jours par semaine ne sera plus obligatoire mais simplement recommandé. Le port du masque ne sera plus exigé à l'extérieur.

Deux semaines plus tard, le 16 février, les autres mesures encore en vigueur sont levées : ce sera le retour des concerts debout, et les discothèques pourront rouvrir. Un allègement du protocole sanitaire dans les écoles pourrait intervenir au retour des vacances de février.

Une troisième dose possible pour les 12-16 ans

N'attendant pas l'avis de la Haute autorité de santé, le gouvernement ouvrira dès le lundi 24 janvier la possibilité pour les enfants et adolescents de 12 à 17 ans de se voir administrer une dose de rappel, sans obligation.