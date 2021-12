Télescope James Webb, taxi volant, flèche de Notre-Dame... Les cinq images de la semaine

© CNES La fusée Ariane 5 sur le pas de tir du site spatial de Kourou, en Guyane.

Ariane 5 et le télescope James Webb dans l'espace

La fusée Ariane 5 a décollé samedi 25 décembre du pas de tir de Kourou, en Guyane, avec à son bord le télescope spatial James Webb, successeur de Hubble. Doté d'un miroir de 6,5 mètres, il est le plus grand télescope jamais envoyé dans l’espace - mais aussi le plus cher, avec près de 10 milliards de dollars d’investissement. Une fois mis en orbite autour du Soleil, James-Webb sera chargé grâce à sa vision infrarouge de comprendre la naissance des étoiles, celle de notre Univers et de repérer de nouvelles exoplanètes où la vie serait possible.

Le taxi volant d’Archer réussit son premier vol d’essai

Le prototype d’avion électrique Maker de l'avionneur Archer a réalisé un premier vol stationnaire. Ce taxi autonome, muni de deux sièges, utilise l'énergie électrique pour planer, décoller et atterrir verticalement. Archer Aviation aimerait maintenant commercialiser un service de covoiturage aérien d’ici la fin de l’année 2024, et produire un autre prototype muni de quatre places.

La reconstruction de la flèche de Notre-Dame a débuté

Huit chênes, «de dimension exceptionnelle», sur lesquels la flèche de Notre-Dame prendra appui. C'est la scierie des Géants, basée en Mayenne, qui a la charge de les scier depuis septembre, mais la reconstruction de la flèche et du transept mobilisera en tout 44 scieries et 1 000 chênes, qui représentent à eux seuls 0,1% de la récolte annuelle de bois de chêne français. Les plus grands vont de 14 à 22 mètres, soit environ la hauteur d'un immeuble de sept étages. La flèche de Viollet-le-Duc culminera à 96 mètres au-dessus du parvis.

Une ancienne maillerie réhabilitée en logements, commerces et bureaux

Seul le bâtiment historique a été conservé. L’ancienne maillerie de Villeneuve d’Ascq (Nord), en banlieue de Lille, un ancien site de filage de la laine et du coton, a été rouverte le 10 décembre dernier mais n’abrite plus aucune activité industrielle. Les 6 000 m², restaurés par l’entreprise Nhood et Linkcity, filiale de Bouygues Bâtiment Nord-Est, abritent désormais des logements, commerces et bureaux.

L'armée française commande 169 Guépard à Airbus Helicopters

Les Armées remplacent leurs hélicoptères. Les hélicoptères Gazelle, les Alouette III, Dauphin et Panther, ainsi que les Fennec, vont être évincés au profit de 169 hélicoptères H160M «Guépard», modulables et adaptables, commandés auprès d’Airbus pour 10 milliards d’euros. 80 d’entre eux iront à l'armée de Terre, 49 à la Marine nationale et 40 à l’armée de l’Air et de l’Espace. Un premier lot de 30 appareils sera livré à partir de 2027, a ajouté Airbus.