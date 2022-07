Telecom Italia va scinder des activités pour attirer de nouveaux partenaires

TIM a déclaré que Sparkle, sa filiale regroupant les infrastructures de téléphonie fixe et de câbles sous-marins, serait scindée et rebaptisée NetCo.

"Ce plan permettra à (TIM) d'améliorer sa performance opérationnelle avec un objectif économique et financier spécifique pour chaque entité et d'attirer de nouveaux partenaires industriels et financiers", a déclaré l'opérateur.

