TEEPTRAK : Une solution de machine learning simple et enfin abordable !

« Si on schématise une usine, c’est en fait une ou plusieurs lignes de production, un flux qui pour être performant doit être le plus régulier possible. Et si ça bloque à un endroit, alors le reste ne fonctionne plus ou moins bien, illustre François Coulloudon, CEO de TEEPTRAK. Aujourd’hui, pour éviter ces arrêts, on parle beaucoup de maintenance prédictive. Or les pannes ne sont que rarement en cause. »

C’est pour suivre précisément ces flux et comprendre les possibles blocages que TEEPTRAK a développé depuis six ans des solutions simples de suivi de performance machine couplées à une tablette tactile, entièrement mise au point en interne, pour permettre aux opérateurs de rentrer les causes d’incidents ou de dysfonctionnements, comme un mauvais réglage ou un manque de matière première.

Quand l’intelligence artificielle fait sens

« On offre ainsi à nos clients des outils pour coupler la mesure précise des performances faite grâce à la technologie, avec le savoir et la compréhension contextuelle des opérateurs pour expliquer le pourquoi. Ce qui permet de couvrir 90 % du potentiel d’amélioration d’une ligne de production. Restent donc 10 % et c’est dans ce cadre que l’intelligence artificielle, ou plus précisément le machine learning fait sens », explique le CEO de TEEPTRAK.

Alors que la société collecte aujourd’hui de grandes quantités de données sur plus de mille machines équipées de ses modules électroniques de captation IoT, elle a souhaité développer une nouvelle offre pour automatiser la compréhension des causes et effets et identifier des ajustements très précis et contextuels.

« Lorsqu’on a constaté qu’une machine surchauffait par exemple, sur la base des données fournies lors de tous les arrêts de surchauffe, des réglages alors choisis et des températures d’environnement, des algorithmes apprenants vont peut-être pouvoir révéler que le réglage 4 n’est pas adapté quand la température extérieure est supérieure à 30 C° et qu’un réglage 3 éviterait surchauffes et pertes associées », contextualise François Coulloudon.

Prochainement : une plateforme pour automatiser le machine learning sur les lignes de production

Mais les dispositifs de machine learning coûtent aujourd’hui très chers à une usine : entre 30 000 et 50 000 euros par projet. Ce qui écarte beaucoup d’industriels qui choisissent de supporter le coût de maintenances correctives et d’arrêts limités plutôt que celui d’un investissement dans l’Intelligence artificielle.

« Nous, on veut proposer aux industriels une solution de machine learning simple d’accès et low cost », tranche François Coulloudon.

Comment ? En leur permettant d’avoir une sorte de jumeau numérique de leur ligne de production.

« D’ici la fin de l’année, nous allons en effet ouvrir une plateforme en ligne sur laquelle ils pourront modéliser leurs lignes en décrivant les étapes de production, les températures critiques, les quantités de matières requises,… Certains vont uploader des fichiers en leur possession, d’autres déjà équipés de nos capteurs et systèmes vont simplement avoir à se connecter. Puis chaque industriel choisira une variable à optimiser, de performance ou de qualité », décrit le CEO.

Le système développé par TEEPTRAK va alors être en mesure de faire tourner automatiquement son algorithme apprenant pour ensuite livrer une première analyse s’il y a un lien de causalité entre toutes ces valeurs et ce qu’ils cherchent à optimiser.

Une offre sans doute moins personnalisée qu’un projet d’IA déployé directement dans une usine donnée, mais dont le tarif dix à quinze fois inférieur, devrait largement contribuer à la démocratisation du machine learning dans l’industrie.

www.teeptrak.com/fr/

Contenu proposé par TEEPTRAK