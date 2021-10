TEEPTRAK : Une analyse avancée de la performance machine avec ProcessTrak

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

À quel besoin des industriels votre entreprise, TEEPTRAK, répond-elle ?

TEEPTRAK est née d’un constat : il existe un réel besoin d’outils simples et accessibles de mesure de la performance industrielle. Nous aidons les usines à déchiffrer la perte de leur performance au quotidien en leur proposant des systèmes tout-en-un, qui ont le double avantage d’être installés rapidement et d’être simples d’utilisation. Par ailleurs, ces systèmes sont compatibles avec la plupart des équipements.

Quelles sont ces solutions ?

Les solutions TEEPTRAK collectent de la donnée liée à la performance et restituent de l’information dans le but de l’améliorer. Plusieurs solutions ont ainsi été développées. PerfTrak suit la performance machine en récupérant en temps réel les données de fonctionnement, puis identifie les origines de la perte, et réduit les temps d’arrêts.

PaceTrak suit la performance des tâches manuelles : elle permet aux équipes opérationnelles de repérer facilement les écarts aux temps standards d’exécution.

QualTrak suit et améliore les paramètres liés à la qualité et MoniTrak permet l’affichage d’informations sur grands écrans dans les ateliers, ou dans les bureaux.

Votre dernière solution mise au point s’appelle ProcessTrak. En quoi consiste-telle et quel est l’intérêt pour un industriel de l’utiliser ?

ProcessTrak propose aux industriels un suivi des valeurs process (la pression, la température, l’humidité, le poids, la durée des cycles, la proportion de matières premières…), des variables d’environnement ainsi que des paramètres machine.

Elle permet aussi de faire la corrélation entre ces données et celles des autres outils TEEPTRAK (performance et qualité par exemple), par le biais de l’intelligence artificielle. La solution peut récupérer ces données de manière manuelle, analogique (4-20mA, 0-10V, 0-24V) ou, à terme, via le protocole OPC UA. À partir de ces données, un algorithme basé sur l’intelligence artificielle va être capable de déterminer sur quels réglages optimums la machine doit fonctionner.

Des exemples de clients ayant déjà utilisé cette solution ?

L’entreprise du secteur agroalimentaire Nutriset l’a implémentée récemment pour réaliser un suivi de ses niveaux de cuves. Une autre société, Colas, leader dans la construction d’infrastructures de transport, utilise une sous-brique pour calculer la quantité produite et la vitesse de ses concasseurs. Notre ambition est de proposer une solution automatisée, à grande échelle, qui conviendrait à tout type d’entreprise. Cette solution, basée sur notre connaissance métier, ne demande qu’à être enrichie. Plus nous aurons de données métier, plus nous serons à même de travailler à partir de cette donnée pour trouver de nouvelles solutions aux problèmes très concrets d’une ligne de production : nous sommes ouverts à la collaboration, gratuite si nécessaire, avec tous types d’industries pour permettre de développer encore davantage notre solution.

