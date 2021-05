TEEPTRAK tente d’unifier méthodes traditionnelles et technologies d’avenir au bénéfice de la performance opérationnelle

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Les nouveaux outils développés par TEEPTRAK ont-ils vocation à se substituer aux ressources humaines ?

François Coulloudon : Nous digitalisons uniquement les tâches humaines chronophages à faible valeur ajoutée. Avec nos solutions, simples à utiliser, les opérateurs disposent désormais de données précises pour identifier les pertes de performances et peuvent ainsi se concentrer sur l’amélioration en elle-même. L’impact dépend principalement des équipes terrain, moteurs de l’excellence opérationnelle.

Christian Hohmann : La numérisation transforme les méthodes et le rôle des opérateurs, chargés jusque-là d’observer et de constater les causes de non-performance. Aujourd’hui, les données fournies en permanence via les capteurs et objets connectés leur permettent de réagir instantanément pour mettre en place des solutions ciblées. Il faut s’interroger cependant sur l’importance de cette masse de données qui s’accumulent. Que faut-il en faire et comment les traiter ? Des questions essentielles pour l’avenir du couple homme-machine.

Les techniques managériales classiques restent-elles pertinentes avec le déploiement de solutions digitales ?

François Coulloudon : Les moyens industriels en France et en Europe évoluent lentement, les techniques managériales sont primordiales pour la compétitivité. Le Lean Management est d’abord un état d’esprit qui consiste à identifier et réduire les écarts entre une situation « actuelle » et une situation « parfaite ». Les outils TEEPTRAK digitalisent cette mesure de l’écart au standard, mais l’amélioration continue demeure le rôle de l’ensemble de la hiérarchie.

Christian Hohmann : Il est important de garder un esprit critique face à la digitalisation et de ne pas céder aux promesses du marketing et aux effets de mode. Par ailleurs, nous vivons en effet une période hybride où se côtoient des systèmes très évolués et d’autres plus classiques, souvent dans une même usine. Le management doit s’adapter à cette dualité et faire évoluer responsabilités et compétences.

Comment voyez-vous évoluer la production industrielle et l’Usine du Futur dans les années à venir ?

François Coulloudon : L’usine du Futur ne sera pas seulement un ensemble de systèmes interconnectés et robotisés. Les technologies font évoluer le rôle de tous les acteurs de la production. L’enjeu est d’utiliser les bons outils aux bons endroits, dans une nouvelle approche plus collaborative et participative, de la base au sommet.

Christian Hohmann : L’usine du Futur existe déjà dans certains secteurs d’activité et les technologies sont prêtes, à l’instar de la fabrication additive (impression 3D). Pour l’heure, de nombreuses entreprises expérimentent, mais faute d’approche adaptée, ne peuvent aboutir à des conclusions claires. Elles restent coincées dans le « purgatoire des Proof of Concept », entre l’enfer des problèmes à résoudre et le paradis promis par les technologies.

Pensez-vous que la France puisse gagner en compétitivité avec le Plan France Relance, initié pendant la crise sanitaire ?

François Coulloudon : J’ai peu d’espoir dans ce plan qui sera peu efficace à long terme si l’on se contente de distribuer de l’argent pour moderniser de manière ponctuelle. Le cercle industriel vertueux ne peut se confirmer que si les industriels génèrent suffisamment de valeur ajoutée pour induire un investissement naturel des « financiers » dans les outils industriels nationaux. La performance des équipements est la clé pour atteindre cet objectif.

