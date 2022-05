La difficulté n’est quelquefois pas là où on l’attend. Chez Hutchinson, les nettoyeurs vapeur ne donnaient jamais pleinement satisfaction, un goulet d’étranglement des paniers intervenant régulièrement sur la machine. Plutôt que de mettre en place une solution coûteuse d’analyse, le recours à TEEPTRAK a permis de monitorer les équipements, tout en renseignant chaque cause de non-fonctionnement par l’opérateur présent.

Le paniers utilisées, tordus, restaient fréquemment bloqués. En changeant ces paniers, la machine a donné son plein rendement.



Coûts et impacts

« Top managers ou opérateurs terrain, ces acteurs de la performance au quotidien ont rarement une idée précise de leurs structures de coûts. Cela détermine tout, or l’excellence opérationnelle se cantonne trop souvent à maximiser le fonctionnement machine » nuance François Coulloudon, CEO de TEEPTRAK.

Le temps de fonctionnement machine et autres données SCADA des automates envoyées à la supervision sont importantes, mais n’ont de valeur en soi que s’ils sont mis en perspective, analysés pour un objectif. La compréhension de sa ligne de production, et des différentes causes de non-performance, reste au centre de tout. « Nos données agrégées aident à l’excellence opérationnelle, car elles se situent au croisement de deux priorités stratégiques : la compréhension des coûts et l’action à déployer pour performer, en lien avec sa technologie ».

Le recours à une solution digitale abordable en coût et en utilisation comme TEEPTRAK prend tout son sens, en se concentrant sur ce qui a le plus d’impact, par rapport à chaque situation de production rencontrée.



Éclairer les opérateurs

TEEPTRAK propose d’optimiser le pilotage de tout outil industriel, sous ses différents aspects, en éclairant les décisions à prendre en matière de :

Suivi de qualité (QualTrak),

Monitoring des performances machine (PerfTrak),

Analyse des data process à partir d’un algorithme d’intelligence artificielle (ProcessTrak),

Suivi en temps réel des tâches manuelles (PaceTrak).

Autonomes, adaptables partout et disponibles en 19 langues, les solutions TEEPTRAK doivent susciter l’adhésion des managers comme des opérateurs. L’ambition est, pour chaque aspect, d’apporter la pleine conscience des enjeux à l’œuvre au cœur de leur atelier, et de leur montrer l’avantage à s’appuyer sur la donnée, dans le travail au quotidien.

Viser les sommets

Après avoir franchi les premiers paliers d’amélioration, où les gains de productivité peuvent être forts sans d’énormes efforts à consentir, le challenge reste devant. Les solutions TEEPTRAK jouent alors tout leur rôle. Grâce au machine learning embarqué, l’apport de l’Intelligence artificielle ou la captation de données à large échelle, il sera possible d’affiner encore l’analyse et l’usage intelligent des données remontées des lignes de production.

Pour une performance humaine de terrain décuplée, nourrie à la data !

