TEEPTRAK : L’ambition du leadership international sur le data-monitoring industriel

«TEEPTRAK n’a pas pu se projeter comme prévu en 2020-2021, à cause du COVID, mais ça va changer vite » annonce François Coulloudon, son CEO. Ce n’est en effet que partie remise, tant la start-up IoT spécialiste de l’efficacité opérationnelle a repris son rythme d’hypercroissance en 2021. Avec lui, le choix de changer d’échelle s’impose : « Nous allons ouvrir des bureaux de vente en Belgique et au Luxembourg et aux Pays-Bas en mars, puis en Espagne, en Allemagne et aux États-Unis d’ici fin juin ».

Offre robuste

La société dispose aujourd’hui d’une off re complète de solutions pour optimiser le pilotage d’un outil industriel, qu’il s’agisse de suivi de qualité (QualTrak), de monitoring des performances machine (PerfTrak), d’analyse des data process à partir d’un algorithme d’intelligence artificielle (ProcessTrak) et de suivi en temps réel des tâches manuelles (PaceTrak).

Autonomes, adaptables partout et disponibles en 18 langues, les solutions TEEPTRAK font appel à des briques technologiques comprenant un module électronique de captation IoT à installer sur les équipements à suivre, une tablette tactile de saisie des causes d’anomalie-arrêt et un site web donnant accès aux data de performance.

Adhésion et proximité

Un déploiement de ces solutions nécessite un changement des mentalités et des pratiques chez les clients industriels pour lesquels TEEPTRAK intervient : l’adhésion des managers et des opérateurs est cruciale pour que les solutions soient réellement efficientes et donnent leur pleine mesure. « Les différences culturelles impliquent d’être proche du terrain, que ce soit pour de la vente, du conseil ou du SAV » constate François Coulloudon.

TEEPTRAK va systématiquement recruter les équipes de vente localement, afin de disposer des codes et des bons réflexes. L’effectif devrait tripler d’ici 2025, pour atteindre 100 personnes. « Nous coûtons bien moins cher que toutes les autres solutions, qui ne sont que des agrégations d’outils d’acteurs différents. À l’inverse nous proposons du tout-en-un. Mais il faut le temps de convaincre de nous choisir » plaide François Coulloudon. Si les implantations au Bénélux et en Espagne s’appuient sur une activité déjà entamée, l’Allemagne et les États-Unis seront des challenges forts pour l’entreprise, compte tenu des potentiels marché.

Technologie ouverte

Le portefeuille clients, issus de tous les secteurs, va aider à convaincre de l’agilité et de l’excellence des solutions TEEPTRAK, déjà déployées dans 150 usines : Hutchinson (polymères, thermoplastiques…), Stellantis (automobile), Savencia (agroalimentaire) ou encore Alstom (Transports) y ont recours.

Contrairement à ses concurrents, TEEPTRAK laisse ouvert sa technologie, notamment pour la laisser s’interfacer facilement avec les autres outils digitaux. « Nous donnons également l’accès aux données générées, sans barrière » précise François Coulloudon. L’innovation est l’autre priorité de TEEPTRAK : les paramètres atelier déjà suivis afin d’affiner les réglages ou détecter les faiblesses-pannes vont s’enrichir de plusieurs programmes de machine learning, en cours, afin d’affiner encore l’analyse et l’usage intelligent des données. Au service de VOTRE performance !