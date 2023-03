TEEPTRAK franchit une nouvelle étape vers l’excellence opérationnelle

« Cette année, nous complétons une étape supplémentaire en enrichissant nos produits avec le lancement de PerfTrak Light et la création d’une nouvelle plate-forme de Machine Learning. » annonce François Coulloudon, son CEO. Actuellement, PerfTrak est le produit phare de TEEPTRAK.

Il permet de suivre la performance des équipements et repose sur 3 briques. La première permet de se connecter sur les machines dans les usines. La deuxième concerne l’utilisation d’une interface ou d’une tablette connectée permettant aux opérateurs de faire remonter les incidents. La troisième brique est constituée de la plate-forme d’analyse qui permet de comprendre et d’analyser les causes d’arrêt. La solution répond aux attentes de la majorité des industriels, mais une partie d’entre eux n’ont pas le besoin de renseigner les causes d’arrêt.

Une solution révolutionnaire et peu onéreuse

« Avec PerfTrak Light, qui vient s’installer sur les machines, il n’y a plus besoin d’opérateur pour renseigner les causes d’arrêt. La solution le fait soit automatiquement, soit à l’aide d’une interface via la plate-forme web. Elle permet de se passer de l’intervention d’un opérateur au pied de l’équipement. Autre avantage : la solution offre un prix d’entrée plus bas tout en conservant les mêmes fonctionnalités d’analyse des performances. »

Deux nouveaux algorithmes au service de la performance

La deuxième innovation réside dans la nouvelle plate-forme de Machine Learning. « Nous plaçons la barre de l’analyse plus haute en offrant deux algorithmes en « libre-service » ». Le premier programme est un algorithme de détection des anomalies. Il permet de suivre des valeurs physiques dans le temps telles que la température, la pression, l’hygrométrie, les vibrations, … « Une fois que le modèle est entraîné, il permet de détecter automatiquement l’arrivée d’anomalies ». Il sera utilisé pour suivre un process de fabrication ou assurer de la maintenance prédictive. Le deuxième algorithme concerne l’optimisation.

Son objectif est de donner aux industriels, en fonction des facteurs environnementaux, les réglages machines optimaux pour atteindre le plus haut niveau de qualité ou de performance. Ces calculs se font sur une nouvelle plate-forme indépendante de celle existante. De surcroît, ces outils, permettant d’avoir des analyses en temps réel, s’adressent à des personnes qui ne sont pas expertes : ils sont intuitifs, paramétrables et évolutifs. « La révolution vient de cette facilité d’utilisation.

La nouvelle plate-forme permet de connecter n’importe quel type d’outils collectant de la donnée. Il n’est plus nécessaire d’embaucher un data scientist. »

Une offre complète

TEEPTRAK propose une offre complète de solutions pour optimiser le pilotage industriel : PerfTrak pour le monitoring des performances machine, QualTrak pour le suivi de qualité, ProcessTrak pour la consolidation de données via API, LORA ou capteurs physiques et PaceTrak pour le suivi en temps réel des tâches manuelles.

www.teeptrak.com/fr/

Contenu proposé par TEEPTRAK