Tedis améliore la traçabilité de ses médicaments avec Zetes

Les contrefaçons de médicaments sont un fléau dans certains pays d’Afrique et d’Asie où elles peuvent représenter jusqu’à une vente sur deux. Tedis, qui est basé en France et possède plus de 30 ans d’expérience dans la distribution de produits pharmaceutiques à l’export, renforce son dispositif de traçabilité en investissant dans une solution Zetes. Le système, baptisé ZetesMedea ImageID, est basé sur la vision industrielle.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]