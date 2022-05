Que propose Techview ?

TECHVIEW est une filiale du groupe ANDQO qui œuvre depuis près de 30 ans dans la maintenance Industrielle avec près de 220 collaborateurs en France.

TECHVIEW EXPERTISES est la branche spécialisée en maintenance prévisionnelle, regroupant ses experts en analyses vibratoires, équilibrages, diagnostics de vibrations d’usinages, thermographies infrarouges et contrôles ultrasons. Ils collectent les données, les analysent et produisent des rapports complets sur l’état de santé de la machine. C’est ce qui leur a donné l’idée de bâtir intégralement TECHVIEW SOLUTIONS avec pour premier objectif de réduire les TCO en permettant aux industriels d’éviter les pannes de leurs équipements tournants et en optimisant leur productivité.

Concrètement, quelles sont vos solutions ?

TECHVIEW ONE, commercialisée depuis septembre 2021, utilise les technologies 4.0 pour récolter les mesures vibratoires et délivrer un diagnostic automatique ainsi que des préconisations de maintenance concrètes via une interface dédiée. Cette solution concerne toutes les machines tournantes à cinématiques simples et à cycles quasi-continus : ventilateurs, compresseurs, groupes de froid, centrales de traitement d’air, pompes etc. La mesure des vibrations et de la température, d’une grande précision, se fait en LoRA, technologie sans fil. D’autres paramètres sont mesurés grâce à d’autres types de capteurs, comme les courants moteurs ou les différences de pression.

TECHVIEW ONE, solution en Cloud est proposée 100 % par abonnement : elle ne nécessite aucun investissement et aucune installation informatique particulière. Elle est installée en 15 minutes sans raccordement au réseau informatique usine. En plus du diagnostic automatique, un diagnostic complémentaire peut être délivré par un expert à distance à travers l’interface. Autre possibilité : le raccordement à des systèmes de surveillance vibratoire existants ou des capteurs analogiques pour corréler les mesures aux vitesses selon les process de production.

Proposez-vous d’autres solutions ?

Nous venons de mettre au point notre toute dernière solution : TECHVIEW EDGE. Elle concerne les machines complexes à cycles variables et propose une offre évolutive grâce aux différentes extensions en voici deux exemples :

– Surveiller les paramètres critiques à l’aide des données collectées des capteurs existants

– Augmenter la productivité grâce à l’extension PERFORMANCE et vérifier les consommations énergétiques (électriques, débits d’air…)

Sa force : les connexions avec les automates, les CN, les IHM et les supervisions pour tous les équipements à vitesses discontinues ou aux process complexes comme les machines-outils. Préconiser automatiquement des solutions pour optimiser le rendement opérationnel des process industriels complexes : tel est son objectif !

Où pourra-t-on vous rencontrer sur le salon Global industrie ?

Nous serons sur le salon aux côtés de notre partenaire distributeur RS COMPONENTS, à l’emplacement 5V138. suzette.

boddele@techview.fr

