Technologies et sobriété, le plan du Shift Project pour décarboner l’industrie française

« Il faut faire advenir dès aujourd’hui les technologies de rupture, en restant à la fois ambitieux et réalistes, donc sans parier sur des solutions miracles », résume Maxime Efoui-Hess. Pour le coordinateur industrie du Shift Project, le constat est clair : « Il y aura une part inévitable de sobriété » pour diminuer les émissions carbone de l’industrie. Une leçon tirée du plan esquissé par le think-tank écolo pour décarboner l’industrie lourde française (en particulier la chimie, l’acier et le béton) et présenté le jeudi 20 janvier.