Le spécialiste des poches médicales Technoflex va agrandir son usine de Bidart

Trois millions d’euros, c’est le montant que va investir, à très court terme, l’entreprise Technoflex, dont le siège est à Bidart (Pyrénées-Atlantiques) et qui est spécialisée dans les poches de perfusion et dans les connecteurs pour le secteur de la santé. Elle va consacrer ce budget à l’extension de son usine de fabrication de poches, elle aussi à Bidart, les travaux devant commencer dans les prochains mois. Sur ces 3 millions d'euros, 800 000 euros sont versés via le plan France relance.