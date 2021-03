Techno BAM s’enrichit d’un laboratoire à Sénas pour traquer les moustiques

Créée en 2014 par Pierre Bellagambi et Simon Lillamand, Techno BAM a breveté une solution de démoustication écoresponsable qui consiste à déployer des bornes qui imitent la respiration humaine, par dispersion de CO2, simulent l’odeur corporelle grâce à un leurre olfactif, et piègent les moustiques par aspiration. Environ 5 500 bornes, commercialisées sous la marque Qista, ont été installées dans une cinquantaine de villes françaises, dans des établissements touristiques et chez des particuliers.