TechnipFMC signe un contrat avec ExxonMobil Guyana dans le cadre du projet pétrolier offshore Uaru

Le fournisseur de technologies pour les industries de l’énergie TechnipFMC a annoncé mardi 2 mai avoir remporté un contrat évalué entre 500 millions et 1 milliard de dollars auprès d'Esso Exploration and Production Guyana Limited, filiale de la société pétrolière ExxonMobil Corporation. En signant cet accord, le groupe américain s’engage à fournir un système de production sous-marin pour développer le projet pétrolier offshore « Uaru » au Guyana. Un système comprenant 44 arbres sous-marins, 12 collecteurs et les équipements de contrôle et de raccordement associés. TechnipFMC prend en main la gestion du projet, l’ingénierie et la fabrication du système de production.

