TechnipFMC finalise sa scission avec le lancement de Technip Energies

Quatre ans après la fusion de Technip et FMC, l'entreprise se scinde. Lundi 15 février, le groupe parapétrolier a annoncé avoir finalisé la séparation de ses activités en deux entités indépendantes. Interrompu en mars 2020 à cause des effets de la crise sanitaire sur les marchés financiers, le processus avait repris début 2021.

Technip Energies vise le marché de la transition énergétique

Basé à Houston (Texas, États-Unis), TechnipFMC gardera les activités sous-marines ("subsea"). Technip Energies, la seconde société installée en France, se concentrera quant à elle sur l'ingénierie et la construction. "Aujourd’hui marque la cotation et le premier jour de négociation des actions de Technip Energies", a indiqué mardi 16 février la nouvelle entreprise dans un communiqué. Le cours de référence technique de l'action a été fixé à 9 euros avant sa cotation directe sur Euronext Paris Exchange sous le symbole "TE".

Fort de 15 000 salariés, Technip Energies a dévoilé ses ambitions dans l'éolien flottant. "Leader du gaz naturel liquéfié (GNL), de l'hydrogène et de l'éthylène, avec des positions fortes dans les marchés en croissance de la chimie durable et la gestion du CO2, Technip Energies est au cœur des thématiques de la transition énergétique et prêt à répondre aux défis énergétiques d'aujourd'hui et de demain", assure Technip Energies alors que le secteur parapétrolier joue sa survie.

Avec Reuters (Jean Terzian)