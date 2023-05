Technip Energies et John Cockerill lancent Rely, une coentreprise dédiée à l’hydrogène vert

Technip Energies et John Cockerill souhaitent mettre un coup d’accélérateur au développement de l’hydrogène vert. La société française d’ingénierie pour l'industrie de l’énergie et le spécialiste belge des électrolyseurs ont annoncé jeudi 4 mai lancer Rely, une coentreprise qui vise à devenir «un fournisseur unique de solutions intégrées et compétitives d'hydrogène vert» et de power-to-X (transformation d’électricité en un autre vecteur énergétique) pour contribuer à la décarbonation de l’industrie. Un communiqué de Technip Energies précise que ce nouvel industriel européen proposera des solutions «de bout en bout, depuis les services préalables à la décision d'investissement, y compris les conseils techniques et financiers, jusqu’à la fourniture de produits propriétaires, l'exécution du projet, l'exploitation et la maintenance».

Un milliard d’euros de chiffre d’affaires d’ici à 2030

[...]