En difficulté, Technicolor scinde ses activités et se rebaptise Vantiva

Le nom de Technicolor appartiendra bientôt au passé. Le groupe français d’équipements et services pour l’industrie des télécoms et de loisir prévoit de changer de nom et de se rebaptiser Vantiva. C’est ce que son directeur général, Richard Moat, a annoncé lors de la journée investisseurs, à Londres (Royaume-Uni), mardi 14 juin.

En difficultés chroniques, amplifiées par la pandémie du Covid-19, la pénurie de puces et la hausse des prix des matières premières, Technicolor est engagé dans le projet de scission en deux sociétés distinctes. D’un côté, son activité phare d’effets spéciaux pour le cinéma, les jeux vidéo et la publicité sera introduite en Bourse au troisième 2022 sous le nom de TCS (Technicolor Studio Creative). De l’autre, les activités résiduelles de production de box internet, décodeur vidéo, et de déduplication de DVD prendront le nom de Vantiva.

Technicolor plombé par une dette de 1,2 milliard d'euros

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]