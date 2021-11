TechnicAtome assure la propulsion nucléaire de la Marine nationale

C’est sûrement l’entreprise la plus discrète du secteur de la défense tout en étant l’une des plus critiques. TechnicAtome joue un rôle unique dans la base industrielle et technologique de défense française. Il conçoit et fabrique des réacteurs de propulsion nucléaire destinés à être embarqués et les plus compacts possible afin de répondre aux exigences de la Marine nationale. Sans ces réacteurs, les sous-marins tricolores ne bénéficieraient pas de la discrétion acoustique indispensable pour réaliser leurs missions sans se faire repérer, le porte-avions Charles-de-Gaulle n’aurait pas cette endurance à la mer qui lui permet de faire le plein de combustible tous les dix ans seulement au moment de ses grandes phases de maintenance…