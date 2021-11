Technic choisit Amiens pour implanter sa plus grande usine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Technic L'américain Technic va ouvrir sa cinquième usine en France en 2023.

Lors de l’annonce du gouvernement, fin octobre, de 58 nouveaux projets de relocalisation, Technic France, spécialisée dans le développement et la production de produits et procédés pour l’industrie électronique, faisait part de son projet de rénover et réhabiliter un site majeur à l’abandon (Brenntag Picardie) à Amiens (Somme). La PME souhaite reconstruire, pour un budget de plus de 15 millions d'euros, de toutes nouvelles unités de production et s’appuyer sur un nouveau centre de R&D.

