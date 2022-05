Elles sont discrètes, souvent méconnues et pourtant les industries familiales centenaires représentent un véritable gage de qualité pour notre pays. Spécialisée dans le traitement de surface des métaux, TDS revient sur ce qui fait son succès pour perdurer sur cette niche de marché industriel et concurrentiel. Zoom sur un site qui n’a de cesse de se moderniser pour plus de performances industrielle et environnementale