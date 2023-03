TDF : Réseaux mobiles privés 4G/5G : une offre sur mesure pour allier performance et souveraineté

© Copyright (c) 2022 Gorodenkoff/Shutterstock. No use without permission.

« Aujourd’hui, les grands groupes ne sont plus les seuls à investir dans des technologies numériques pour accroître leurs performances. L’accélération de la transformation digitale des entreprises est nette et concerne aussi les PME et ETI industrielles, rappelle Karim El Naggar, Directeur Général de la BU Audiovisuel et Réseaux du groupe TDF. Néanmoins, pour permettre tous les flux de données, il faut s’appuyer sur un réseau de connectivité performant. Et de plus en plus d’entreprises se rendent compte que les réseaux qu’ils utilisaient jusqu’alors ne sont plus suffisants ou ne seront plus suffisants pour leurs besoins futurs. »

Opérateur d’infrastructures de télécommunications et de diffusion, TDF a ainsi développé une nouvelle offre de conception, d’exploitation et de supervision de réseaux mobiles privés 4G et 5G adaptée aux besoins des industriels grands ou petits, à ceux des hubs multimodaux (ports, aéroports, villes), mais aussi des grands acteurs d’infrastructures de transport ou d’énergie. Le marché est aujourd’hui propice. Un récent décret gouvernemental a en effet réduit le coût et la superficie minimum pour l’utilisation du spectre de fréquences dédiées. Et les technologies 4G et 5G offrent des capacités de connectivité sans fil à même de répondre aux besoins des entreprises. On parle de bande passante, de latence, de multiplication des connexions et des terminaux, mais aussi de multiplication des cas d’usage. « Désormais, un grand nombre de ces cas d’usage sont devenus vraiment critiques à la mission de l’entreprise. Quand la connectivité n’est pas au rendez-vous, c’est l’entreprise qui s’arrête », souligne Karim El Naggar.

Continuité opérationnelle garantie

TDF a donc conçu une offre pour bâtir des réseaux dédiés, personnalisés en fonction des cas d’usage et des exigences de performance de chaque client. Ils sont aussi évolutifs pour s’adapter au gré des nouveaux besoins. « Cela va jusqu’à la mise en place de pylônes ou autres infrastructures physiques dédiées. Nous nous adaptons réellement aux usages métiers. Certains vont avoir des besoins vidéo importants pour la télésurveillance et la sécurité par exemple, alors que d’autres, équipés d’un grand nombre de terminaux nécessiteront des échanges rapides et une faible latence, pour animer une automatisation de leurs outils, de leurs machines et de leurs véhicules. Notre particularité, c’est donc de faire du surmesure tout en restant attractif du point de vue des coûts, précise Karim El Naggar. Et bien sûr notre offre s’appuie sur une équipe commerciale dédiée, sur toutes nos compétences de design radio et d’ingénierie réseaux, ou encore sur notre centre de supervision et d’exploitation qui est à même de superviser ces nouveaux réseaux et notre dorsale de fibre optique haute-performance, dédiée aux applications et aux flux critiques ».

En fonction des attentes d’un client, TDF va même jusqu’à proposer une offre Network as a Service : le client industriel se contente alors de souscrire un abonnement au réseau sans avoir à en supporter les coûts d’investissement Si d’autres acteurs ont aussi élaboré des offres de 4G et 5G industrielles, TDF se démarque en étant lui-même un industriel et l’opérateur de réseaux nationaux extrêmement critiques.

« Aujourd’hui, nous supervisons notamment le réseau de la Télévision Numérique Terrestre, ainsi que celui de la radio, lesquels ne peuvent souffrir aucun incident significatif sans répercussion majeure. »

Expérimenté pour garantir une disponibilité réseau sans faille, TDF a en plus l’avantage d’être le seul acteur à même de garantir la fourniture d’une solution souveraine via des équipements made in Europe et un réseau de datacenters exclusivement localisés sur le territoire français.

Contenu proposé par TDF