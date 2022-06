Taxi tout renfort

Pour développer la structure composite de son avion-taxi pour passagers VA-1X, Vertical Aerospace s’est associé à Solvay. L'entreprise, qui présentait ce partenariat sur son stand au salon JEC des composites, fournit des technologies composites et adhésives ainsi qu'un support technique à Vertical Aerospace pour son avion à décollage et atterrissage vertical électrique (eVTOL). ©Solvay

Ce dernier sera capable de transporter 4 passagers et un pilote sur une distance de 160 km à une vitesse de croisière de 240 km. Le VA-1X est alimenté électriquement, si possible par des énergies renouvelables, et offrira des vols sans émissions. La certification de l'avion est prévue pour 2024 et les services commerciaux commenceront peu après. ©Solvay