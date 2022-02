Tatouer pour mieux trier le plastique alimentaire

Un tatouage pour faciliter le recyclage des plastiques alimentaires. C’est le sens du projet Holy Grail 2.0, qui vise à évaluer la technologie du filigrane numérique intégré dans les emballages et lu sur une machine de tri. Il est mené par l’Association des industries de marque (AIM) et par 130 entreprises et organisations européennes. Un prototype est entré en phase de tests avancés à Copenhague (Suède) à l’automne 2021, avec une machine de tri Mistral+ de la société française Pellenc ST équipée d’une caméra pour lire le filigrane. De la dimension d’un timbre-poste, le filigrane Digimarc, marqueur invisible à l’œil nu, est placé sur l’emballage.