Tata et Airbus vont fabriquer l'avion militaire C-295 en Inde

L'Inde, qui compte parmi les plus grands importateurs de matériel de défense au monde, s'efforce de réduire sa dépendance à l'égard des entreprises étrangères et d'augmenter la production sur son territoire. Le pays va ainsi accueillir la production d'avions militaires C-295, grâce à une alliance d'Airbus et de Tata. Le Premier ministre indien Narendra Modi posera dimanche 30 octobre la première pierre du projet dans son État natal du Gujarat. "Il s'agit du premier projet de ce type dans lequel un avion militaire sera fabriqué en Inde par une entreprise privée", a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué.

Le projet, évalué à 219,35 milliards de roupies (2,65 milliards d'euros), prévoit la fourniture de 56 avions C-295 pour remplacer la flotte Avro de la Force aérienne indienne. Airbus livrera 16 appareils en état de vol entre septembre 2024 et août 2025, tandis que le reste sera fabriqué par le groupe Tata. Le premier avion fabriqué en Inde est attendu à partir de septembre 2026, a déclaré le ministère.

"Le projet offre au secteur privé indien une occasion unique d'entrer dans l'industrie aéronautique à forte intensité technologique et hautement compétitive", a-t-il dit, ajoutant qu'il réduirait la dépendance à l'égard des importations et augmenterait probablement les exportations.

Une fois la livraison des 56 appareils terminée, Airbus pourra vendre les avions fabriqués en Inde à des opérateurs civils et les exporter vers des pays approuvés par le gouvernement indien.

Avec Reuters (Tanvi Mehta ; version française Diana Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)