Un entrepôt affaissé devenant dangereux





Créée en 1948, ABAX Industries est une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de solutions chimiques disposant d’un entrepôt de stockage de produits industriels. Avec le temps, le sol de ce dernier s’était déformé et présentait un tassement différentiel plus prononcé sur une partie de son dallage. Cette problématique qui peut, au premier abord paraître anodine, rendait la circulation des chariots élévateurs difficiles et les actions de gerbage beaucoup plus risquées. La direction a donc décidé d’ agir préventivement



Après analyse des anomalies constatées par un bureau d’études géotechniques, il s’est avéré que la zone centrale de l’entrepôt s’étendant sur près de 200 m² était la plus touchée avec des tassements moins importants en bordure, c’est-à-dire le long du bardage. En cause, les remblais et alluvions modernes composant le sol avaient un comportement et des caractéristiques mécaniques sensibles à la présence d’eau. Ils étaient aussi peu compacts en profondeur, ce qui se traduisait par une instabilité du terrain en surface.







Une exploitation préservée



De manière à stopper l’évolution des affaissements, il fallait agir directement au niveau du sol incriminé en compactant les terrains décomprimés et en redonnant une cohésion au massif concerné. La technique d’ injection de résine expansive correspondait en tout point à ce besoin tout en offrant de multiples avantages :

Aucune interruption de l'activité du site n'était à prévoir. L'industriel a pu poursuivre son exploitation comme si de rien n'était.

Aucun déménagement des racks de stockage, tout a pu rester en place sans que cela n'impacte l'efficacité de l'intervention. Peu invasive, cette méthode réparatoire nécessite uniquement un équipement portatif ainsi qu'un camion-atelier stationné à 80 mètres du point d'injection. Une flexibilité intéressante pour des chantiers exigus ou sur site occupé.

Parfaite adaptabilité aux contraintes du client avec un phasage du chantier selon un planning préalablement défini, le respect des obligations liées au site…

Remise à niveau possible des parties affaissées.

Spécialisée dans ce domaine depuis plus de 25 ans, la société URETEK® a été retenue pour améliorer les propriétés géotechniques et hydrauliques des sols sans intervenir sur les ouvrages situés en surface.





Une stabilisation immédiate, un relevage maîtrisé

Dans un premier temps, les modalités d’intervention ont été définies avant de procéder au percement et à la mise en place de canules d’injection. Par la suite, les injections ont été effectuées sous un contrôle permanent au niveau laser précis au millimètre près. Une fois injectée, la résine s’est diffusée dans le sol en comblant les espaces vides du terrain puis s’est expansée au bout de quelques secondes en le compactant. Aucun temps de séchage n’était à prévoir : l’efficacité était immédiate ; la zone traitée pouvait directement être libérée et remise à disposition des employés.









Une technique aux variantes complémentaires



Pour obtenir un traitement parfait, les techniciens ont réalisé deux types d’injections complémentaires :

Des injections multipoints pour le traitement complet des remblais et alluvions modernes. Ici, les tubes d'injection étaient perforés à espace régulier sur toute la longueur de leur fût afin de permettre une diffusion de la résine depuis les parois et non plus depuis son extrémité. Pas moins de 530 points d'injection de ce type ont été réalisés.

Des injections fixes sur 524 points pour relever les dallages souhaités et parfaire le traitement au-delà de 7 mètres de profondeur.

Après 30 jours d’intervention, la société URETEK® avait stabilisé 826 m² sous dallage sur terre-plein et renforcé 6 608 m3 de sol entre 1 et 9 mètres de profondeur. Depuis lors, les chariots élévateurs peuvent à nouveau circuler en toute sécurité !

LES INTERVENANTS

ABAX INDUSTRIES..................................... Maître d’ouvrage

Maître d’ouvrage Cabinet DML ............................................... Nivellement

Nivellement BOTTE SONDAGES.................................... BE Géotechnique

BE Géotechnique GLOBALIS BTP .......................................... BE Géotechnique

BE Géotechnique ALLAYRAT DIAG ........................................ Diagnostic réseaux

Diagnostic réseaux URETEK®.....................................................Travaux d’injection de résine expansive

