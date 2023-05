Target abaisse sa prévision pour le 2e trimestre, l'inflation pèse sur la demande

Le titre du groupe de distribution reculait d'environ 3% dans les échanges en avant-Bourse. L'action de son grand rival Walmart perdait environ 1%.

Pour le trimestre en cours, Target prévoit un bénéfice ajusté entre 1,30 dollar et 1,70 dollar par action, en dessous du consensus à 1,93 dollar.

Les ventes comparables devraient connaître une baisse entre 1% et 5% ("low-single digits") alors que le consensus tablait sur une hausse de 0,25%, selon les données de Refinitiv.

"En ce moment, (le consommateur américain) dépense plus en raison de l'inflation, épargne moins et retarde ses achats importants", a déclaré Christina Hennington, directrice de la croissance du groupe, lors d'une conférence de presse.

L'entreprise a également déclaré que le vol et le crime organisé pourraient réduire sa rentabilité en 2023 de plus de 500 millions de dollars par rapport à l'année dernière.

Target cherche à se recentrer sur les produits ménagers essentiels et l'alimentation pour répondre à la baisse des achats provoquée par l'inflation galopante et les taux d'intérêt plus élevés.

L'entreprise a néanmoins maintenu sa prévision de bénéfice annuel pour 2023 après avoir fait mieux que prévu au premier trimestre. La société a bénéficié d'une demande stable pour les produits de beauté et les articles ménagers essentiels, ainsi que pour les produits de ses propres marques.

La prudence affichée par Target intervient au lendemain de l'annonce par la principale chaîne américaine de magasins de bricolage, Home Depot Inc., d'une révision à la baisse de sa prévision de ventes annuelles.

Walmart publiera jeudi ses résultats trimestriels.

(Reportage Ananya Mariam Rajesh et Aishwarya Venugopal à Bangalore ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)