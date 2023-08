Tapestry en discussions pour racheter Capri, propriétaire de Michael Kors-WSJ

(Reuters) - Le groupe américain Tapestry, maison mère de la marque de maroquinerie Coach, est sur le point de conclure un accord pour mettre la main sur Capri Holdings, propriétaire des marques Michael Kors et Versace, a rapporté mercredi le Wall Street Journal. Dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse de New York ce jeudi, l'action Capri grimpait de 31% tandis que le titre Tapestry prenait 1,2%. Les acteurs américains de l'industrie du luxe ont toujours été distancés par leurs concurrents européens, comme le numéro un mondial du secteur LVMH, qui compte parmi ses 75 marques Louis Vuitton, Dior et Tiffany. La transaction pourrait valoriser Capri entre 7 et 9 milliards de dollars ("high single digit") et être annoncée dans la journée, a rapporté le WSJ, citant des personnes au fait du dossier. Capri affichait une capitalisation boursière de 4 milliards de dollars à la clôture mercredi et Tapestry d'environ 10 milliards, selon les données de Refintiv. Les deux groupes n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.