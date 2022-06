Tanuja Randery (AWS) : « 55% de la croissance potentielle du numérique en Europe viendra du cloud »

L’Europe accélère en matière de numérique, mais le fait-elle assez vite et assez fort ? En 2021, le parlement et la Commission adoptaient le programme d’action « La voie à suivre pour la décennie numérique » à l’horizon 2030. Si la crise Covid a accéléré certaines tendances, on est loin d’atteindre le plein potentiel de la digitalisation, démontre l’étude de Public First « Unlocking Europe’s Digital Potential » commandée par AWS La Directrice Générale pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique Tanuja Randery en analyse les principaux enseignements.

Quels sont les principaux points à retenir de l’étude « Unlocking Europe’s Digital Potential » ?

Cette étude est intéressante car elle prend en compte les points de vue à la fois des acteurs économiques, des acteurs publics et des citoyens. Elle démontre que si l’Europe se saisit pleinement des possibilités du digital, son potentiel de création de valeur pourrait atteindre 2 800 MM€ d’ici 2030, soit 21% de l’économie européenne d’aujourd’hui.

C’est un vrai défi qui est posé, car la trajectoire actuelle est plutôt de 1 300 MM€, il y a donc un potentiel supplémentaire de 1 500 MM€ à aller chercher. Il est crucial que les entreprises, les pouvoirs publics, la société civile se mobilisent pour « déverrouiller » cette croissance, dont il faut souligner que 55% de la valeur réside dans le Cloud.

Des obstacles restent à lever, tels que l’accès aux technologies et aux infrastructures pour les PME, un cadre réglementaire favorable, et l’acquisition de compétences adaptées, mais l’Europe a véritablement l’opportunité d’être un leader du digital.

Dans quelle mesure le Cloud change-t-il la donne très concrètement pour les acteurs européens ?

Sans l’apport du cloud, ce serait 10 ans de retard en matière de croissance ! Absolument toutes les organisations sont concernées, y compris les gouvernements eux-mêmes. L’objectif européen de 100% de services publics accessibles en ligne n’est pas encore atteint. Or les citoyens sont prêts : 64 % utilisent déjà les services publics en ligne (dossiers médicaux, état-civil…). Public First estime qu’une bascule de 10% des systèmes informatiques gouvernementaux vers le cloud permettrait de faire économiser plus de 900 M€ par an en Europe.

Côté entreprises, seules 26% sont déjà engagées dans le cloud, 25 % dans l'intelligence artificielle, et 14 % dans le big data. Tous les secteurs ont entamé leur mue, mais avec des maturités diverses : l’industrie est passée à 45% au cloud pour gagner en productivité ; le commerce a opéré une bascule très rapide durant la période Covid ; le secteur de l’automobile a quant à lui besoin du cloud pour amener la voiture autonome sur nos routes dès 2030 …

Pour accélérer l’adoption du cloud, il faut partir des cas d’usage métiers et construire des solutions sur mesure. Par exemple, aider les clients du secteur de la logistique à gérer leur flotte dans le cloud, ou soutenir des clients comme Engie dans la construction d’un data hub pour lui permettre d’atteindre ses objectifs zéro carbone... Les cas sont variés, et les solutions sont nombreuses.

Mais, au-delà de disposer d’une techno, je dirais qu’innover est avant tout une question de culture. Cette culture, je la définirais en 4 points : l’ambition portée par le dirigeant qui va cascader à tous les niveaux de l’organisation ; l’attention donnée au recrutement de collaborateurs très engagés ; une approche orientée clients, la résolution de leurs problèmes étant la priorité ; et enfin une culture de l’expérimentation permanente dans l’entreprise, qui accorde aux collaborateurs le droit à l’erreur.

Outre l’investissement dans les technologies, comment les entreprises européennes peuvent-elles gagner la bataille des talents numériques ?

L’objectif fixé par l’UE (80% de la force de travail formée aux compétences numériques de base) accuse, au rythme actuel, un retard de 10 ans. Et le besoin en profils spécialisés IT en Europe est de 20 millions de personnes.

Les acteurs en sont conscients. 79% des entreprises estiment que les compétences digitales sont importantes ou essentielles à leur activité, 40% estiment même que la pénurie de talents ralentit concrètement leur croissance. De leur côté 85% des collaborateurs estiment qu’ils ne disposent pas des compétences digitales nécessaires.

Pour répondre à ce challenge, Amazon s’est engagé à former gratuitement 29 millions de personnes dans le monde d’ici 2025. 6 millions l’ont déjà été, avec un focus sur les jeunes et plus particulièrement les jeunes filles car seulement 19% des professionnels et un tiers des diplômés en IT sont des femmes aujourd’hui.

Nous avons également mis en place le programme AWS re/Start pour les personnes en recherche d’emploi. Cette formation de 12 semaines, entièrement gratuite, leur permet de trouver un job à coup sûr à l’issue du programme. Et c’est une vraie richesse pour les entreprises que d’avoir des spécialistes IT qui ont eu un autre métier !

VivaTech est en quelque sorte le sommet européen du Digital, avec des convictions fortes sur le modèle de société numérique et la protection de la vie privée. Comment AWS entend répondre à ces préoccupations?

La protection des données est notre priorité depuis le premier jour et c’est une des raisons principales pour laquelle nos clients utilisent nos services. Nos clients ont la propriété et la maitrise de leurs données. Ils savent où elles sont stockées, peuvent les déplacer et les chiffrer comme ils le souhaitent. Par ailleurs, nos investissements dans les infrastructures cloud se font conformément aux exigences européennes et locales de sécurité, de fiabilité, de respect de la vie privée et de résilience.

Au-delà de la protection des données, nous encourageons l’innovation, la création et l’accélération des entreprises et startups dans une optique durable. Amazon investit en Europe depuis plus de 15 ans. En France par exemple, une étude a démontré que les entreprises s’appuyant sur AWS ont permis de générer 1,6 milliard d'euros de valeur économique en 2020. Nous avons de nombreuses initiatives pour les startups comme par exemple le AWS Startup Loft Accelerator qui réunit des startups en phase de démarrage et des experts Amazon pour trouver des solutions à des cas d’usage précis, s’appuyant sur les solutions AWS et sur notre culture de l’innovation. Enfin, nous investissons dans des infrastructures durables, nos 38 centres de production d’énergie durable en Europe. Notre objectif de 100% d’énergie renouvelable a été avancé de 5 ans, nous devrions l’atteindre dès 2025.

Nous continuerons à aider nos clients à se conformer aux lois et normes européennes en constante évolution. Amazon Web Services souhaite aider à concrétiser le potentiel européen, dans ce momentum très favorable : une activité soutenue, de bonnes infrastructures, une société très connectée, et un nombre croissant de licornes.

La méthodologie de l’étude

9 pays couverts : Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Espagne, Suède

6500 consommateurs et 7000 décideurs business interrogés via une étude quantitative

10 représentants des pouvoirs publics interrogés en face à face

Etude documentaire complémentaire